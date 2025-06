Tennistavolo: assegnate le edizioni 2028 e 2029 dei Mondiali

Mentre la stagione internazionale 2025 continua a svolgersi in maniera serrata, il tennistavolo internazionale non smette di guardare avanti pensando alle prossime annate e ai prossimi grandi eventi.

Dopo aver reso nota la location dei Mondiali 2027, che si terranno per la prima volta in Kazakistan, ad Astana nello specifico, World Table Tennis ha ufficializzato anche le località per la disputa dei Mondiali 2028 e 2029.

Il primo evento iridato, in coincidenza dell’anno olimpico di Los Angeles, sarà il Mondiale a squadre: in quel caso i migliori pongisti del mondo si ritroveranno a Fukuoka, in Giappone, per darsi battaglia sotto la bandiera d’appartenenza.

La seconda rassegna planetaria invece, quella del 2029, tornerà ad essere a titolo individuale (con in campo singolaristi e doppisti) andando a svolgersi a Rio de Janeiro, in Brasile, dove peraltro, a proposito di congiunzioni olimpiche, si sono tenuti i Giochi del 2016; prima volta per il Sud America.

World Table Tennis ha così rafforzato una volta di più il ruolo dell’Asia aprendosi contemporaneamente alle possibilità di un “nuovo continente” verso l’allargamento e la diffusione del gioco.