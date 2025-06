Tennis, Wta Rio de Janeiro: fantastica Burnett, è ai quarti!

Nastassja Burnett si è qualificata per i quarti di finale al “Rio Open presented by Claro hdtv”, il torneo combined WTA International/ATP 500 su terra battuta che si tiene nella città brasiliana. La 22 enne tennista romana, partita dalle qualificazioni, dopo aver battuto al primo turno la spagnola Maria Teresa Totto-Flor, ha superato al secondo turno la 19 enne qualificata belga Alison Van Uytvanck, numero 112 nel ranking Wta.

Dopo un avvio shock, chiuso con un primo set perso per 0-6, la romana ha rimontato nel secondo set, chiudendolo sul 6-3 in suo favore; prolungata la sfida al terzo set, la Burnett ha mostrato gli artigli e con un netto 6-2 ha chiuso il discorso in un’ora e 50 minuti totali di gioco.

Nei quarti, raggiunti per la seconda volta in Wta dopo quelli di Tashkent nel settembre scorso, la Burnett, numero 160 Wta, affronterà la coetanea argentina Paula Ormaechea, testa di serie numero 3 e 65 mondiale. Nastassja ha vinto l’unico precedente a livello di ITF giocato nel 2012 a Madrid.

