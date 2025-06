Tennis, Wta Rio de Janeiro: Burnett, sfuma il sogno finale

Ha sfiorato il sogno di raggiungere la prima finale della sua carriera in Wta, ma ha comunque compiuto un torneo eccezionale a Rio de Janeiro: Natassja Burnett, 22 enne romana è stata eliminata in semifinale dalla giapponese Kurumi Nara per 6-4 3-6 6-2.

Nel primo set dopo due break per entrambe in apertura ed a cavallo del settimo ed ottavo game, è la giapponese a siglare il blitz decisivo nel decimo gioco, vincendo il set ai vantaggi sfruttando l’unica occasione concessagli.

Nel secondo set altri due break per parte fino al 3-3, quando la Burnett strappa il servizio all’avversaria per la terza volta e si issa fino al 5-3, chiudendo i conti nel nono gioco, sfruttando anche in questo caso l’unico set point concessogli dalla nipponica.

Nel terzo set però la Nara fa valere la sua esperienza e vola sul 4-0, poi l’azzurra ha un sussulto d’orgoglio e rientra sul 4-2, ma perde l’occasione di accorciare nel settimo game, con la Nara che ne approfitta e chiude sul 6-2.

Per la Burnett resta comunque la soddisfazione di un grande torneo, partendo dalle qualificazioni ed arrivando ad un passo dalla finale.

