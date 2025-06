Tennis, Wta Rio de Janeiro: avanza la Burnett, a Doha Pennetta ok, Vinci ko

Nastassja Burnett debutta alla grande al “Rio Open presented by Claro hdtv”, il torneo combined WTA International/ATP 500 in corso di svolgimento su terra battuta nella città brasiliana.

L’azzurra, classe 1992 e proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto per 7-5 6-4 in un’ora e 45 minuti la spagnola Maria Teresa Torro-Flor, sesta testa di serie del seeding e numero 63 della classifica mondiale.

La 21 enne romana, numero 160 mondiale dopo la vittoria eccellente dello scorso anno a Roma, quando eliminò al primo turno la francese Alizé Cornet, miete un’altra vittima eccellente. Al secondo turno la Burnett affronterà la qualificata belga Alison Van Uytvanck, 19 anni e numero 112 mondiale.

Ai nastri di partenza anche Francesca Schiavone: la Leonessa, testa di serie numero due, esordirà contro la spagnola Lourdes Dominguez Lino, con l’azzurra avanti 5-1 nei precedenti.

A Dubai invece Roberta Vinci va subito fuori al primo turno e manca il derby italiano con la Errani al secondo turno: la tarantina, in un momento difficile della stagione, ha ceduto alla 23 enne rumena Sorana Cirstea, mai incontrata in passato: 6-4 6-3 il punteggio in favore dell’avversaria.

Nelle qualificazioni invece successo per Flavia Pennetta per 6-1 6-3 contro l’austriaca Yvonne Meusburger: al primo turno del tabellone principale la brindisina troverà Kaia Kanepi, con l’estone conduce 5-3 nei precedenti.

Eliminata, invece, Camila Giorgi, sconfitta per 7-5 6-2 dalla ceca Karolina Pliskova.

