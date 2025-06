Tennis, Wta Parigi: la Errani vola in semifinale!

Obiettivo semifinali raggiunto per Sara Errani al Wta GDF Open di Parigi. la 27 enne romagnola ha battuto in due set l’ucraina Svitolina per 6-2 6-3, vendicando la sconfitta subita al primo turno dalla compagna di doppio Roberta Vinci.

Decisivi nel primo set due break ottenuti al sesto ed all’ottavo gioco, che hanno condotto Sarita rispettivamente sul 4-2 e sul 6-2, punteggio con il quale si è chiuso il primo set. L’azzurra è stata abile ad annullare due palle del contro break sul 5-2.

Meno equilibrata invece la seconda frazione, con la Errani che vola 2-0 ma perde il servizio nel game successivo, breakkando però nuovamente la Svitolina sul 3-1: nel sesto gioco altro break che la porta sul 5-1 con la possibilità di servire per il match, ma l’avversaria non demorde e con uno scatto d’orgoglio si issa fino al 5-3, ma nel nono gioco Sarita tiene a 15 il turno di battuta e vola in semifinale dove sfiderà domani la francese Cornet.

Sempre domani in coppia con la Vinci, semifinale del doppio contro la coppia Babos/Mladenovic.

