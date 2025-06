Tennis, Wta Parigi: la Errani vola in finale!

Grande impresa di Sara Errani al Wta di Parigi: l’azzurra, testa di serie numero 3 del seeding ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale nel GDF Open, grazie alla vittoria ottenuta in semifinale contro la francese Alize Cornet.

Combattuto il match che si è concluso al terzo set con due tie break, vinti entrambi dalla 27 enne romagnola: nel primo set dopo il break in apertura, la Errani si è fatta raggiungere sul 4-4 nell’ottavo gioco, ma ha poi strappato nuovamente il servizio alla francese nel game successivo: da lì in poi una serie di break e contro break che ha portato il set ai vantaggi, dove Sarita si è imposta per 7-3.

La Cornet si è subito riscattata con un break in apertura di secondo set che però la Errani ha recuperato nel sesto gioco portandosi sul 3-3; ma la francese è dura a morire ed infila tre game consecutivi per il 6-3 finale del secondo parziale.

Nel terzo set nessuna delle due tenniste tiene il servizio nei primi tre giochi, con la Errani che però ne approfitta per andare sul 3-1: tutto sembra far presagire ad una comoda gestione fino al decimo gioco, quando l’azzurra può servire per il match ma cede a 15 il turno di battuta e deve lottare per trascinare la sfida al tie break anche nel terzo set.

La Errani sfrutta i turni di battuta e piazza un mini break che la porta sul 4-2 e poi sul 5-3: la Cornet tenta un assalto disperato portandosi sul 5-5 e due palle di servizio che però paga a caro prezzo perchè la Errani piazza il mini break decisivo che le vale la finale contro la russa Pavlyuchenkova, vincitrice a sorpresa nel derby con la connazionale Maria Sharapova per 4-6 6-3 6-4.

Stremata dalla fatica, la Errani ha poi rinunciato alla semifinale del torneo di doppio in coppia con Roberta Vinci: in finale quindi ci vanno le avversarie Babos e Mladenovic.

