Tennis, Wta Parigi: Errani-Vinci in semifinale nel doppio

Avanzano nel doppio Sara Errani e Roberta Vinci al torneo Wta di Parigi “Gas de France”: le numero uno al mondo sono infatti in semifinale dopo il successo in tre set sulle francesi Alize Cornet e Caroline Garcia per 3-6 6-4 10-5.

Per la Vinci una parziale soddisfazione dopo l’eliminazione nel torneo di singolare avvenuta questa mattina, mentre la Errani debutterà domani nel derby con Karin Knapp.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com