Tennis, Wta Dubai: Venus troppo forte, Pennetta ko

Non riesce a Flavia Pennetta un’altra impresa a Dubai: dopo i quarti raggiunti ieri grazie alla vittoria sulla Radwanska, la brindisina oggi era opposta a Venus Williams, maggiore delle due sorelle, ma la meno forte in ambito di classifica.

Eppure Venus si è imposta per 6-3 7-5: il primo set si apre con tre break nei primi tre games, con l’azzurra che però avanti 2-1 si fa raggiungere. Tornato l’equilibrio sul 3-3, Venus infila un parziale di 12 punti a 4 e chiude i giochi sul 6-3.

Nel secondo Venus scappa subito in apertura ma viene ripresa sul 2-2: nel quinto gioco però Flavia perde nuovamente il servizio e la Williams può servire per il match sul 5-4: il decimo gioco dura però un’infinità e la Pennetta si riporta nuovamente in parità, ma perde nuovamente il turno di battuta nel gioco seguente, con la Williams che mantiene il servizio ed evita il prolungamento al tie break.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com