Tennis, Wta Dubai: Pennetta agli ottavi

Buon debutto di Flavia Pennetta nel tabellone principale del torneo Wta di Dubai: la brindisina, dopo aver ottenuto l’accesso al tabellone principale, la brindisina ha battuto al primo turno l’estone Kaia Kanepi per 7-5 6-4. In un primo set caratterizzato da continui break e contro break, l’azzurra è brava a strappare il servizio all’avversaria nell’undicesimo gioco, dopo aver avuto l’opportunità di servire per il set sul 5-4.

Andamento diverso nel secondo parziale, dove nel terzo gioco arriva il break decisivo che verrà gestito fino alla fine dalla Pennetta; agli ottavi adesso attende la Radwanska.

In doppio ottimo esordio per Sara Errani e Roberta Vinci, che con un doppio 6-4 archiviano l’insidiosa pratica russa Petrova-Pavlyuchenkova.

