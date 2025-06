Tennis, Wta Dubai: out la Giorgi

Non è riuscita a raggiungere il tabellone principale del torneo Wta di Dubai Camila Giorgi, eliminata all’ultimo turno delle qualificazioni dalla ceca Pliskova che si è imposta in due set per 7-5 6-2.

Tra poco in campo Flavia Pennetta che spera in un posto nel tabellone principale.

