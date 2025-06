Tennis, Wta Dubai: Errani ko con la Cirstea

Non riesce la doppietta azzurra ai quarti: dopo l’impresa di Flavia Pennetta, Sara Errani va fuori ai quarti di finale cedendo alla rumena Cirstea in tre set. La Cirstea, che al primo turno ha battuto Roberta Vinci, ha impresso subito un ritmo impressionante al match, portandosi subito sul 2-0; Sarita nel terzo game le strappa il servizio al termine di un gioco tiratissimo, ma poi lo riperde subito per poi cedere nettamente per 6-2.

Nel secondo set la romagnola ottiene un break in apertura ed al settimo gioco e sul 5-2 potrebbe servire per il set, ma sciupa l’occasione e si far rimontare fino al 5-5; all’undicesimo game però arriva la riscossa della Errani che ottiene il terzo break del set e chiude poi sul 7-5 il parziale.

Nel terzo ed ultimo set Sarita perde completamente il contatto con la partita e dall’1-1 subisce un parziale di 5 games e cede di schianto per 6-1.

