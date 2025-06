Tennis, Wta Dubai: avanzano le azzurre

Primo turno di qualificazione superato per le azzurre al torneo Wta di Dubai: Flavia Pennetta ha faticato ma ha superato in tre set la slovacca Kucova per 3-6 6-1 6-4, mentre Karin Knapp non ha avuto problemi contro la ceca Hlavakova vincendo per 6-1 6-2.

La Giorgi contro la polacca Domachowska soffre nel primo set vinto al tie break, ma poi nel secondo va giù pesante e chiude con un netto 6-1.

Intanto nel tabellone principale, Sara Errani ha ottenuto un bye ed attende al secondo turno la vincente tra Roberta Vinci e la rumena Sorana Cirstea: intanto a Doha, dopo la cocente eliminazione di ieri di Sarita, le due azzurre tornano in campo nel pomeriggio per la semifinale di doppio contro la Peschke e la Srebotnik.

