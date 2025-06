Tennis, Wta Doha: Errani-Vinci ko, 1° posto addio

Oggi è arrivata una sconfitta che ha reso ancor più amara una settimana difficile per entrambe: da lunedì Sara Errani e Roberta Vinci non saranno più le numero uno al mondo nella classifica di doppio.

Al loro posto in vetta ci saranno Shuai Peng, prima cinese in assoluto a diventare numero 1 del mondo nella storia del tennis, e la taiwanese Su-Wei Hsieh, che in singolare aveva eliminato a Doha Flavia Pennetta.

Proprio nella capitale del Qatar Sara e Roberta erano ancora in corsa nel torneo di doppio, ma sono state eliminate in semifinale per 6-2 3-6 10-7 dalla coppia ceco-slovacca composta da Peschke e Srebotnik.

