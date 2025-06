Tennis, Wta Doha: Errani fuori nei quarti

Nulla da fare per Sara Errani nei quarti di finale del torneo Wta di Doha: la romagnola, testa di serie numero 4 ha ceduto alla rumena Simona Halep per 6-2 6-0, non entrando minimamente in partita.

La Halep è volata subito sul 3-0, annullando due palle del contro break nel terzo gioco, poi amministrando i turni di battuta ha chiuso sul 6-2 la prima frazione; ancora peggio il secondo set nel corso del quale Sarita è riuscita a racimolare appena 10 punti complessivi.

