Tennis: tra Atp e Wta ben 8 azzurri in giro per il mondo

Archiviata un’altra splendida settimana per il tennis azzurro, con le semifinali di Fed Cup raggiunte dagli astri nascenti Knapp e Giorgi e con la finale di Fabio Fognini a Vina del Mar, tra Atp e Wta è già tempo di rivivere un’altra settimana intensa con diversi tornei in giro per il mondo.

In campo maschile proprio Fognini e Filippo Volandri sono gli unici due italiani ammessi al tabellone principale della “Copa Claro”, torneo ATP 250 di scena sui campi in terra rossa di Buenos Aires, in Argentina. Fogna, testa di serie numero 2, trova al primo turno il tedesco Julian Reister con il quale non ha nessun precedente. Filo attende invece un tennista proveniente dal tabellone delle qualificazioni dove sono stati eliminati Potito Starace, che ha ceduto per 6-3 6-4 all’austriaco Andreas Haider-Maurer nel secondo turno, mentre al primo turno Juan Ignacio Londero ha battuto Daniele Bracciali per 6-2 6-2 ed Alessandro Giannessi, opposto allo spagnolo Ruben Ramirez Hidalgo, si è ritirato nel primo set quando era sotto 5-0.

Andreas Seppi è invece impegnato all’ABN AMRO World Tennis Tournament, torneo ATP 500 di scena fino a Rotterdam, in Olanda, sul veloce indoor: domani alle 11 l’altoatesino debutta contro Tomas Berdych, testa di serie numero tre e sette del ranking mondiale. Sette i precedenti con il ceco in vantaggio 5-2.

In campo femminile, mentre si attende la prosecuzione di Spagna-Repubblica Ceca in Fed Cup (spagnole avanti 1-0 prima dello stop per pioggia a Siviglia ndr) la cui vincente affronterà l’Italia in semifinale (Australia-Germania l’altra semifinale ndr), a Doha sono di scena le migliori.

Roberta Vinci sarà la prima italiana ad esordire: la tarantina, numero 11 del tabellone affronterà la qualificata bulgara Tsvetana Pironkova, sempre sconfitta nei tre precedenti con l’azzurra. Sara Errani, testa di serie numero 4, ha un bye al primo turno ed attende la vincente tra Flavia Pennetta e la qualificata taiwanese Su-Wei Hsieh. Due i precedenti, entrambi a favore della brindisina.

Francesca Schiavone trova la slovacca Magdalena Rybarikova, numero 32 del ranking, vincente nell’unico precedente nel 2009 a New Haven. In caso di successo, la Leonessa al secondo turno andrebbe ad affrontare la cinese Li Na, numero 1 del seeding.

Karin Knapp sarà l’ultima a scendere in campo, viste le fatiche di Cleveland ed affronta per la prima volta la ventenne francese Caroline Garcia, numero 76 del ranking: in caso di vittoria al secondo turno sfida alla serba Jelena Jankovic, numero 5 del tabellone.

Alberta Brianti, era l’unica azzurra presente nelle qualificazioni, ma è stata subito eliminata perdendo 6-2 6-2 con l’ucraina Maryna Zanevska.

