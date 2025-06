Sara Errani allontana il ritiro: “Giocando così non smetto. Mi dispiace per Sinner”

Il doppio misto in coppia con Andrea Vavassori ed il doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini: Sara Errani al Roland Garros 2025 si è presa tutto, salutando anche le scene tennistiche rispetto ai match in singolare.

Oggi però la romagnola era di scena a Roma, dove è scesa in campo per disputare il primo turno dell’Italy Major Premier Padel, occasione per un incontro con la stampa nel quale la tennista italiana ha affermato: “Risultati come quelli delle ultime settimane – riporta l’ANSA -, mi danno voglia di continuare. Se gioco così è difficile dire ‘smetto’, poi il singolo ed il doppio sono molto diversi, e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola”. Poi sul padel, eventualmente presente alle Olimpiadi: “Lo spero tantissimo da un anno a questa parte, perché non inserirlo, sta crescendo tantissimo. Se lo mettono cambio subito (scherza, ndr)”.

Sulla sua condizione fisica per il padel ha spiegato: “Sto bene, sorprendentemente bene. Dopo certe vittorie di solito ti rilassi, io invece sono preparata mentalmente per giocare qui e sono felicissima. Giocarlo mi aiuta anche nel tennis, poi a casa in Spagna passo spesso da uno sport all’altro quindi per me non sarà un problema fare lo switch. Ma comunque qui non ho aspettative. Voglio vedere le più forti a che livello sono”. Infine su Sinner, tutto il dispiacere di Sara Errani: “È un peccato enorme, perdere con match point è tosta, sei lì a tre centimetri dalla vittoria e gira male. Mi dispiace tanto”.