Tennis, Ranking Wta: avanza Karin Knapp

La classifica WTA di questa settimana non registra variazioni nella top ten mondiale, con la Willimas saldamente in vetta: anche tra le azzurre poche novità da registrare.

Restano sempre in sei nella Top 100 mondiale, ma l’unica a muoversi è Karin Knapp, salita fino al 40° posto ed ora quarta tennista azzurra nella graduatoria mondiale: un ottimo segnale in vista della settimana di Fed Cup in USA dove punteremo tutto su di lei.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE

7 Errani, Sara 0 ITA 4425

14 Vinci, Roberta 0 ITA 3020

22 Pennetta, Flavia 0 ITA 2165

40 Knapp, Karin +5 ITA 1294

43 Schiavone, Francesca 0 ITA 1255

84 Giorgi, Camila 0 ITA 735

161 Burnett, Nastassja +2 ITA 400

199 Brianti, Alberta +4 ITA 299

212 Camerin, Maria Elena -4 ITA 282

238 Gatto Monticone, Giulia 0 ITA 246

245 Barbieri, Gioia -1 ITA 237

252 Grymalska, Anastasia -1 ITA 223

299 Dentoni, Corinna -8 ITA 162

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Williams, Serena 0 USA 13000

2 Azarenka, Victoria 0 BLR 6581

3 Li, Na 0 CHN 6570

4 Radwanska, Agnieszka 0 POL 5750

5 Sharapova, Maria 0 RUS 5600

6 Kvitova, Petra 0 FRA 4745

7 Errani, Sara 0 ITA 4425

8 Jankovic, Jelena 0 SRB 4310

9 Kerber, Angelique 0 GER 4030

10 Halep, Simona 0 ROU 3760

