Rafael Nadal: “Diventare allenatore? Ora non mi ci vedo…”

Rafael Nadal “gela” il movimento tennistico spagnolo. La leggenda di Manacor è infatti intervenuto al come ospite nel corso del podcast NDL Pro-Health spiegando un po’ i futuri sviluppi della sua vita privata e professionale lasciando per ora poco spazio per il tennis.

Sulla possibilità di diventare allenatore ha detto: “Non si sa. E’ difficile. Non mi ci vedo al giorno d’oggi. Ho troppe cose da fare per pensarci, certamente il tennis è una parte della mia vita e non dico no a quello che potrebbe succedere nei prossimi anni. La mia vita attuale è una, non so come potrebbe essere nel giro di tre o quattro anni”.

Poi ha aggiunto e specificato: “E’ un po’ difficile dire quale sia la quotidianità perché non c’è una routine come prima. Dopo esserti dedicato tanto tempo alla stessa cosa, ora è un periodo per fare molte cose e di capire cosa mi piace di più e quello che mi piace di meno. L’adattamento è stato veloce e buono, al momento sono felice però ancora non sono stato in grado di stabilire una routine di quello che veramente devo fare. Oggi sono qui, dopo ho un altro evento, poi domani una riunione. Non c’è un giorno dove c’è da fare questo, questo e questo”.

Da vero combattente e stratega quale è stato nella sua carriera, Nadal ha anche affermato però di non voler vivere una seconda parte di vita senza target: “E’ importante avere degli obiettivi. Non fa per me svegliarmi senza avere responsabilità. Nonostante sembri bello dire se potessi non lavorerei…può essere, ma per poco perchè è importante nella vita avere degli obiettivi che ti permettono di goderti del tempo libero che avrai. Sforzarti per raggiungere degli obiettivi è quello che ti rende felice. Se ottieni tutto senza sforzo, finiscono per non avere valore i momenti di svago”.