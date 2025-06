Tennis: Paolo Lorenzi, quando l’exploit arriva oltre i 30 anni…

Se raggiungi la prima finale del circuito ATP a 32 anni e 67 giorni (diventando di fatto l’azzurro più anziano ad aver raggiunto questo traguardo ndr) vuol dire che il tuo torneo lo hai già vinto.

Trovarne altri coetanei capaci di compiere un’impresa eccezionale come quella di Paolo Lorenzi che domenica sera a San Paolo è andato ad un passo dall’impresa della carriera: eppure lui, prossimo ai 33 anni, in Brasile non doveva nemmeno esserci nel tabellone principale, ma la fortuna ha voluto che grazie ad alcuni ritiri è riuscito ad entrarci in quel main draw, arrivando fino all’ultimo ostacolo, anche grazie ad un tabellone fortunato: Pere Riba e Rogerio Dutra Silva fuori nei primi due turni, Juan Monaco nei quarti, prendendosi poi la rivincita su Tommy Haas in semifinale.



In finale Delbonis aveva ancora il dente avvelenato per la finale persa ad Amburgo contro Fognini (sciupando tre match point ndr). Così per Paolo, senese ma tifoso della Fiorentina ed ancora iscritto alla Facoltà di Medicina, il sogno del primo trionfo in carriera è svanito, ma non per questo non potrà riprovarci in futuro. Si perchè Lorenzi è ormai un tennista maturo, con un servizio invidiabile ed una tecnica che migliora giorno dopo giorno e soprattutto un’esperienza che non gli farà montare la testa: anche perchè dopo essere rientrato in Top 100 ieri, questa sera sarà già pronto ad Indian Wells per centrare il passaggio nel tabellone principale.

E per uno che in carriera è stato già in Top 50 ed è andato ad un soffio dall’impresa di battere Nadal (a Roma nel 2011 ndr) l’appetito vien mangiando: messi da parte i problemi fisici, adesso per Lorenzi si apre una nuova pagina per la sua carriera con un duplice obiettivo: riuscire a sconfiggere l’ultimo tabù, ottenendo il primo successo in un torneo del Grand Slam e diventare presenza stabile nei quattro dell’ItalDavis.

