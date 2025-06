Tennis, nove azzurri ad Indian Wells

Saranno nove i tennisti azzurri che da lunedì battaglieranno sui campi in cemento di Indian Wells, primo Master 1000 stagionale: anche in questo caso la rappresentanza femminile sarà quella in maggioranza, con Sara Errani e Roberta Vinci chiamate al riscatto ma che figureranno tra le teste di serie.

In seconda battuta ma non per questo meno protagoniste Flavia Pennetta e Karin Knapp, con la brindisina attesa dall’ennesima prova di carattere ed esperienza, mentre l’altoatesina dovrà misurarsi al primo vero banco di prova dopo i progressi registrati nel ranking.

Ai nastri di partenza anche Francesca Schiavone, sempre eliminata al primo turno in questo inizio di 2014, mentre partirà dalle qualificazioni Camila Giorgi sarà l’unica a partire dal tabellone delle qualificazioni.

In campo maschile nel main draw figurano i soli Seppi e Fognini, anche loro molto attesi dopo i buoni risultati fatti registrare soprattutto dal ligure.

Cerca un posto nel main draw Paolo Lorenzi, in campo tra poco nella prima finale Atp in carriera a San Paolo, dove ha compiuto un torneo eccezionale.

Foto: Federtennis.it