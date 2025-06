Tennis: Nastassja Burnett, un talento da coltivare

Dopo Karin Knapp e Camila Giorgi, sta arrivando anche il momento di Nastassja Burnett: le tre azzurre convocate per i quarti di Fed Cup lo scorso mese a Cleveland, stanno vivendo il loro momento migliore.

Ultima in ordine cronologico, la 22 enne romana che la scorsa settimana ha centrato per la prima volta in carriera le semifinali di un torneo Wta, partendo dalle qualificazioni. La Burnett ha raggiunto anche il best ranking con la 122 posizione in classifica e adesso è pronta per la partecipazione al primo Master Series con Indian Wells che la aspetta.

Ciò che però colpisce della Burnett, così come per la Giorgi, è il grande coraggio che contraddistingue le due tenniste azzurre, che non sembrano farsi mai tradire dall’emozione: testimonianza diretta sono le innumerevoli vittorie ottenute contro avversarie con ranking nettamente migliori.

Sarà fondamentale però valutare il rendimento in questa stagione, Master Series e Grand Slam compresi: la scalata alla top 100 per la Burnett non sembra impossibile, anche se adesso le avversarie la attenderanno con qualche attenzione in più, visto quanto di buono ha realizzato finora.

Insomma per Corrado Barazzutti e l’Italia intera il futuro sembra essere più roseo, con le nuove leve azzurre che promettono bene.