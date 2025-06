Tennis, Master Miami: Tomic rientro shock, perde in 28 minuti!

Nuovo record al Master 1000 di Miami: Jarko Nieminem ha sconfitto per 6-0 6-1 al primo turno l’australiano Bernard Tomic, in quello che sarà ricordato come il match più corto della storia del circuito Atp.

Forse l’australiano (22 anni e numero 74 al mondo ndr) ha accelerato troppo i tempi del rientro dopo l’operazione all’anca ed alla fine ha pagato per cedere nettamente ad un avversario che non era affatto irresistibile: per Tomic anche il poco invidiabile primato di aver messo a segno appena 10 punti, appena 3 nel primo parziale e 7 nel secondo.

Foto: Sito ufficiale Tomic