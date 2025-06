Tennis, Master Miami: Serena Williams suona la settima!

Ha vinto lei, centrando il settimo successo a Miami ed aumentando ulteriormente il distacco in classifica sulla Na Li: ha vinto lei, dimostrando di essere ancora una volta la più forte, semmai vi fossero stati ulteriori dubbi.

Serena Williams con un 7-5 6-1 alla cinese, ha conquistato il suo secondo trofeo stagionale, rientrando alla grande dopo alcune settimane di stop: un successo sofferto, specie nel primo set, con l’avversaria avanti di un break subito e capace di portarsi sul 5-2 e servizio.

Ma la grinta della Williams è infinita e l’americana infila un parziale di 5 games consecutivi che le valgono il primo set, soffrendo non poco specie nel decimo e nel dodicesimo game: con l’inerzia del match in suo favore, la Venere nera ha disputato un secondo parziale tutto in discesa, con un altro mega parziale di 5 games dopo l’1-1 iniziale.

