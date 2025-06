Tennis, Master Miami: out anche la Errani

Dopo Flavia Pennetta va fuori anche Sara Errani, nona testa di serie al Master 1000 di Miami: la romagnola ha perso in set per 6-3 2-6 6-4 con la russa Ekaterina Makarova.

La Makarova nel primo set ha sfruttato un break al secondo game che ha poi fatto fruttare lungo tutto l’arco del set per il 6-3 finale; nella seconda frazione Sarita si è subito rimessa in carreggiata recuperando il break perso in apertura e strappando nuovamente il servizio all’avversaria nel quarto game. Immediata la risposta della russa che però sul 3-2 ha perso nuovamente il servizio ed il set per 6-2.

Makarova avanti 3-1 nel terzo set prima del pareggio Errani sul 3-3; situazione di parità che si mantiene fino al 4-4 con nessuna delle due tenniste che mantiene il servizio. Il break decisivo lo realizza però la Makarova sul 5-4, tenendo poi il servizio nel game successivo per il 6-4 conclusivo.

Foto: Tonelli Federtennis