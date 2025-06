Tennis, Master Miami: oggi in campo i big

A Miami scendono in campo i big: dopo le qualificazioni ed i match del primo turno del tabellone principale, quella di oggi sarà la giornata del debutto per le teste di serie almeno per quanto concerne il torneo femminile.

Serena Williams, assente ad Indian Wells, debutterà contro la kazaka Shvedova, che al primo turno ha eliminato Francesca Schiavone. Debutto anche per Maria Sharapova, testa quarta di serie, che affronterà la giapponese Kurumi Nara, mentre per i colori azzurri oggi scende in campo Sara Errani: la romagnola dovrà vendicare Natassja Burnett e Karin Knapp, eliminate rispettivamente all’ultimo turno di qualificazione ed al primo turno dall’austriaca Patricia Mayr Achleitner.



Sarita, nona testa di serie, insieme a Roberta Vinci e Flavia Pennetta (che debutteranno domani ndr) difende i colori italiani nel secondo Master 1000 stagionale.

Foto: Tonelli Federtennis