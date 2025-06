Tennis, Master Miami: le chance degli azzurri

Ottavi di finale, terzo e secondo turno: nella più ottimistica delle previsioni sembrano essere queste le chance degli azzurri nel tabellone principale del Master 1000 di Miami. Fabio Fognini, con un bye al primo turno, affronterà il vincente tra il francese De Schepper ed un qualificato, ma ciò che non rende molto fiduciosi è il probabile incrocio agli ottavi con Rafa Nadal, numero uno del seeding.

Ancora più arduo il compito per Andreas Seppi, che in caso di successo contro il vincente tra Stepanek e Brands, al terzo turno dovrebbe vedersela contro la testa di serie numero 4 David Ferrer; unico azzurro al primo turno è Filippo Volandri. Il livornese, se dovesse battere il ceco Vesely, troverebbe sulla sua strada Feliciano Lopez, 32° del seeding.

Più agevole il cammino per le donne, almeno sulla carta: nella parte alta, fatta eccezione per Francesca Schiavone, il sorteggio è stato benevolo nei confronti di Sara Errani e Flavia Pennetta. Per la romagnola (possibile derby al secondo turno contro la Knapp ndr), nona testa di serie, ipotetico ottavo di finale contro la russa Makarova.

La brindisina invece dovrebbe vedersela contro la Ivanovic; nella parte bassa del tabellone invece Roberta Vinci potrebbe incontrare la canadese Bouchard, che ad Indian Wells ha eliminato la Errani.

