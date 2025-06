Tennis, Master Miami: impresa Seppi, ko Stepanek!

Ci ha messo tre set e oltre due ore Andreas Seppi per battere il ceco Radek Stepanek, battuto in tre set con il punteggio di 7-6 4-6 6-4; l’altoatesino nel primo set è stato bravo a recuperare un break di svantaggio sotto 3-1, impattando sul 4-4. Nel nono game però Seppi ha perso nuovamente il servizio, ma è stato abile però a contro breakkare immediatamente con il ceco che poteva servire per il set.

Andamento simile negli altri due giochi successivi, con nessuno dei due che tiene il servizio ed il prolungamento al tie break che diventa inevitabile: Andreas vola sul 5-1 e poi sul 6-3, ma non sfrutta i tre set point, facendosi addirittura superare. Ma viene fuori il carattere di Seppi che con grinta contrasta Stepanek, annulla due set point e chiude il set in suo favore sul 9-7.

Nel secondo parziale Stepanek conquista un break di vantaggio nel quarto game e si porta sul 3-1, ma Seppi è ancora una volta bravo a riportarsi in parità sul 4-4, ma nel decimo game perde a 0 il servizio ed il set per il 6-4 finale.

Si decide quindi tutto al terzo set che si apre con un break in apertura di Seppi, che però Stepanek pareggia nel sesto game per il 3-3 provvisorio: decisivo è il nono game, con l’altoatesino che vince ai vantaggi e sempre ai vantaggi, dopo aver annullato tre palle del contro break, strappa il gioco decisovo per il 6-4 finale che vale il terzo turno contro la testa di serie numero 4 David Ferrer.

Foto: Federtennis