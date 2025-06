Tennis, Master Miami: fuori Seppi, resta solo Fognini

Non ha potuto farci nulla Andreas Seppi contro David Ferrer: troppa la differenza tra l’altoatesino e lo spagnolo, numero 4 del seeding, che si è imposto in due set per 6-3 6-2 nel terzo turno del Master 1000 di Miami.

Nel primo parziale, l’equilibrio si è rotto sul 3-2 Ferrer, con il break a 0 dello spagnolo che ha poi gestito sapientemente i turni di battuta fino al 6-3 conclusivo; il secondo set si apre subito con un break in apertura dello spagnolo che si porta avanti fino al 4-1 con un altro break, poi Seppi strappa per la prima volta il servizio all’avversario, ma sciupa la possibilità di ridurre ad un solo break la distanza.

Ne approfitta Ferrer che chiude sul 6-2 e vola agli ottavi di finale: resta quindi il solo Fabio Fognini, che nella notte affronterà un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut per un posto negli ottavi.

