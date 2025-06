Tennis, Master Miami: fuori anche la Knapp

Non sembra proprio sorridere ai colori azzurri il Master 1000 di Miami: dopo aver battuto ieri Natassja Burnett, l’austriaca Patricia Mayr Achleitner ha eliminato anche Karin Knapp nel primo turno del torneo californiano.

Sfuma quindi il derby tricolore al secondo turno con Sara Errani che dovrà vendicare le due connazionali: la gara parte bene per l’azzurra che vola subito sul 4-0, poi l’austriaca riduce lo svantaggio di un break, ma la romana riesce a gestire i restanti turni di servizio e chiudere il set sul 6-3.

Nel secondo set la Burnett esce completamente dal match e tiene solamente un turno di battuta nel quarto game che non serve ad evitarle un netto 6-1; nel terzo e decisivo parziale, l’austriaca va avanti di un break sul 3-1 ma viene raggiunta sul 3-3: proprio nel momento in cui Natassja dovrebbe dare la sterzata decisiva, arriva la risposta dell’avversaria che con un parziale di 3 games consecutivi ed un parziale di 16 punti a 4 vince l’incontro per 6-3.

Foto: Tennis World Italia