Tennis, Master Miami: Fognini ko con Nadal, Davis a rischio?

La notizia non sta tanto nella sconfitta contro Rafa Nadal che sulla carta era preventivabile, quanto nel riacutizzarsi del problema alla gamba sinistra che lo aveva già costretto a ritirarsi ad inizio stagione in India; il doppio 6-2 con cui Nadal ha spazzato il via il Fogna negli ottavi di finale al Master 1000 di Miami in parte è dovuto anche a questi problemi fisici a gamba e costole (che gli impediscono di giocare bene di rovescio ndr) che mettono a rischio la presenza del numero uno azzurro ai quarti di finale di Coppa Davis in programma tra dieci giorni a Napoli.

Tornando alla partita, il mancino di Manacor ha impresso subito un ritmo deciso, con due break immediati che lo hanno catapultato subito sul 4-0; Fabio si riprende e tiene i due turni di battuta, ma Nadal non concede nulla sul suo servizio ed il primo set si chiude 6-2.

Altro break in apertura dello spagnolo nel secondo set, che si ripete nel quinto gioco e si issa sul 5-1. Fognini, che nel secondo set ha fatto ricorso nuovamente alle cure del fisioterapista, tiene a 0 il suo turno di battuta, ma fa lo stesso anche Nadal per il 6-2 finale.

https://www.youtube.com/watch?v=oJO96fGfs6A

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com

Foto: Federtennis