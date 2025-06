Tennis, Master Miami: Fognini agli ottavi!

Soffre non poco Fabio Fognini ma alla fine avanza agli ottavi di finale del Master 1000 di Miami: l’azzurro, unico rappresentante italiano rimasto in gara in California ha eliminato in tre set lo spagnolo Roberto Batista Agut per 4-6 6-3 6-3.

Il ligure, dopo aver perso il primo set nel decimo e decisivo gioco per un warning sul set point avversario, si è poi riscattato nel secondo set: dopo un break e contro break sul 2-2, il Fogna ha strappato ancora una volta il servizio all’avversario e va avanti 4-2, prima di chiudere il set sul 6-3 con un altro break.

Nel terzo e decisivo set, Fabio strappa il servizio nel secondo game e gestisce fino al 6-3 finale che gli vale il passaggio agli ottavi dove affronterà il numero uno Rafa Nadal.

Foto: Tonelli Federtennis