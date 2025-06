Tennis, Master Miami: Fogna, Sarita e Flavia, tris azzurro in campo!

Uno debutterà, le altre due sono invece chiamate a confermare le vittorie ottenute al secondo turno: al Master 1000 di Miami oggi scendono in campo Sara Errani, sul court 7 alle ore 16 sfiderà la russa Elena Makarova, numero 23 del seeding per un posto negli ottavi. Dopo la vittoria al secondo turno contro l’austriaca Mayr-Achleitner, Sarita, forte della nona testa di serie, è chiamata al riscatto.

Allo stesso orario, ma sul Grandstand giocherà invece Flavia Pennetta, che tenterà di sfatare il tabù Ivanovic: la serba, dodicesima testa di serie, ha sempre battuto la brindisina nei precedenti confronti, ma Flavia è in forma e lo ha dimostrato oltre che ad Indian Wells anche al secondo turno a Miami.

Dovrà aspettare la sfida della Errani e poi quella tra Simon e Sousa prima di debuttare: Fabio Fognini, sarà in campo presumibilmente entro le 20, sfidando il qualificato sloveno Luckas Lacko; il ligure cerca un posto al terzo turno per arrivare alla seconda settimana in California.

