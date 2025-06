Tennis, Master Miami: eliminate la Burnett e la Schiavone

Una è stata eliminata ad un passo dal tabellone principale, l’altra invece proprio al primo turno dello stesso: Natassja Burnett non riesce ad accedere al main draw del Master 1000 di Miami e dopo la vittoria nel primo turno di ieri, ha ceduto al cospetto dell’austriaca Patricia Mayr Achleitner, che si è imposta in tre set per 6-1 5-7 6-2.

Dopo un primo set totalmente anonimo, nel corso del quale la romana riesce a vincere un solo game con un break al sesto gioco, l’azzurra nel secondo parziale sotto 2-5, riesce ad infilare un parziale di 5 games consecutivi che le regala il secondo set per 7-5.

Nel terzo e decisivo set l’austriaca vola sul 4-0, poi la Burnett riesce a salvare la faccia tenendo i due turni di battuta che non bastano comunque ad evitarle la sconfitta per 6-2.

Sconfitta anche per Francesca Schiavone, che al primo turno cede alla kazaka Shvedova per 6-4 6-2: la milanese nel primo set cede per la prima volta il turno di battuta nel sesto gioco all’avversaria che ha l’opportunità di chiudere il conto sul 5-3, ma lì c’è lo scatto d’orgoglio della Leonessa che breakka l’avversaria ed ha la possibilità di pareggiare i conti, ma nel decimo gioco perde nuovamente servizio e set.

Nel secondo set l’equilibrio si spezza nel quarto game, con la kazaka che vola sul 3-1 e poi strappa nuovamente il servizio all’avversaria nell’ottavo ed ultimo game.

Foto: Yahoo.com