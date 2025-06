Tennis, Master Miami: Djokovic-Nadal, la quarantesima battaglia!

Era l’edizione 2006 del Roland Garros ed il tabellone era allineato ai quarti di finale: l’allora 21 enne Rafa Nadal sconfisse in due set Novak Djokovic, all’epoca 19 enne e costretto al ritiro nel terzo set per infortunio dopo aver perso i primi due parziali per 6-4.

Il mancino di Manacor si avviava al secondo trionfo sulla terra rossa parigina e non pensava ancora di poter stabilire il record di 8 vittorie in 9 edizioni nello Slam francese, ma nemmeno di ritrovarsi a distanza di 8 anni contro uno che insieme a Federer è stata la spina nel fianco costante nella corsa al trono mondiale.

In media infatti i due si incontrano circa 6 volte all’anno e ben 14 delle ultime 16 sfide sono state tutte disputate negli atti conclusivi dei vari tornei Atp, siano essi Slam o Master 1000: il bilancio provvisorio vede Nadal in vantaggio 22-17, ma sul cemento Nole è avanti 13-7.

In California il serbo è stato avvantaggiato, saltando ben due turni a causa dei ritiri degli avversari (Mayer al terzo turno e Nishikori in semifinale ndr) e sarà più fresco fisicamente, ma anche Nadal ha avuto il vantaggio di non giocare nemmeno un 15 in semifinale causa ritiro di Berdych e dalla sua, fatta eccezione per i quarti di finale con Raonic, ha sofferto poco, come ben ha potuto constatare anche Fabio Fognini.

Ed il Fogna sembra avere già le idee chiare su chi tifare in finale…

