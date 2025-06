Tennis, Master Miami: anche Lorenzi eliminato nelle qualificazioni

Finisce nelle qualificazioni anche per Paolo Lorenzi il Master 1000 di Miami: nella notte californiana, l’azzurro ha ceduto in due set all’americano Alex Kuznetsov per 6-4 6-1.

Partenza shock per il senese che va sotto 3-0, poi riduce lo svantaggio ad un break, ma l’americano gestisce bene i turni di battuta e chiude la prima frazione sul 6-4. Nel secondo parziale l’equilibrio regge fino al 1-1, con Lorenzi che annulla una palla break, ma poi cede di schianto con un parziale di 5 games consecutivi per il 6-1 finale.

Foto: Yahoo