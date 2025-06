Tennis, Master Indian Wells: vittorie per Schiavone e Giorgi

La notte americana porta due successi italiani ad Indian Wells: dopo la sconfitta di Karin Knapp, è arrivata la prima vittoria del 2014 per Francesca Schiavone che ha sconfitto in tre set la tedesca Mona Barthel. Nonostante un avvio in salita. con l’avversaria che grazie ad un break nell’ottavo game, è riuscita a chiudere sul 6-3.

Nel secondo parziale però è arrivata la riscossa della milanese che sull’1-1 ha piazzato una serie di 4 giochi consecutivi, volando sul 5-1; la Barthel ha provato a limitare i danni strappando il servizio alla “Leonessa”, brava però a contro breakkare e chiudere il set sul 6-2.

Andamento simile nel terzo set, con l’azzurra che prende il comando del gioco e nel quarto gioco breakka l’avversaria e vola sul 3-1, la Bartehl contro breakka subito, ma perde nuovamente il servizio sul 4-2, con la Schiavone che tiene il turno di battuta e vince anche l’ottavo game per il 6-2 finale, che le regala la sfida con la Stosur al secondo turno.

Vittoria in tre set anche per Camila Giorgi contro l’altra tedesca Andrea Petkovic: primo set molto combattuto, con la tedesca che va avanti sul 3-1 ma viene però raggiunta e superata dalla Giorgi che sul 4-3 non sfrutta il break a disposizione e viene raggiunta sul 4-4; stessa situazione sul 6-5, con la marchigiana che potrebbe servire per il set ma perdendo il servizio rimanda tutti i discorsi al tie break, dove la Petkovic vola prima sul 3-0, poi sul 4-2, prima di chiudere sul 7-5.

Nel secondo set tutto regolare fino al sesto gioco, quando l’azzurra strappa il servizio a 0 alla Petkovic e gestisce fino al 6-3 finale. Nel set finale la Giorgi strappa il servizio all’avversaria nel terzo e settimo gioco, potendo servire sul 5-2 per il match; qui c’è però lo scatto d’orgoglio della Petkovic che le strappa il servizio, salvo poi riperderlo nel gioco successivo per il 6-3 finale.

