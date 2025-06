Tennis, Master Indian Wells: vincono anche Lorenzi e Vinci

Altre due vittorie nella notte americana di Indian Wells per gli azzurri: Paolo Lorenzi prosegue il magic moment e batte in rimonta lo spagnolo Carreno Busta ed accede al secondo turno; dopo un inizio in sordina, con il primo set perso per 6-3 (fatale il break al secondo game dell’avversario ndr), il senese ha poi rialzato la china e grazie ad un break al secondo ed al sesto game ha chiuso rapidamente la pratica nel secondo set con un eloquente 6-1.

Con l’inerzia del match a suo favore, Lorenzi ha strappato il servizio allo spagnolo in apertura di terzo set e nel settimo gioco ha ottenuto un altro break, che gli ha permesso di chiudere la partita tenendo il servizio nel game successivo per 6-2. Al secondo turno affronterà il croato Marian Cilic, testa di serie numero 24.

Nel torneo femminile vittoria liberatoria per Roberta Vinci che accede al terzo turno: la tarantina, così come Francesca Schiavone, ottiene la prima vittoria dell’anno contro l’americana di Fed Cup Madison Keys. Un doppio 6-3 quello della numero due azzurra, che nel primo set si porta subito avanti 4-0, poi subisce il rientro dell’avversaria fino al 4-3, ma con due game vinti consecutivamente chiude il primo set. Nel secondo parziale l’equilibrio dura fino all’ottavo game, quando la Vinci ottiene il break decisivo che le consente di servire per il match e chiudere i conti sul 6-3.

Al prossimo turno l’azzurra, che al primo turno ha ottenuto un bye, affronterà l’americana 29 enne Casey Dellacqua, numero 78 del ranking Wta.

