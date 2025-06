Tennis, Master Indian Wells: subito out la Knapp

Cade la prima italiana al Master di Indian Wells: Karin Knapp ha ceduto alla wild card americana Townsend in due set per 7-6 6-1; svanisce così il possibile derby con la Pennetta al secondo turno. L’altoatesina è stata abile a recuperare il break subito in apertura impattando sul 3-3, poi nei successivi 4 games le due tenniste si strappano il servizio a vicenda.

Il set si trascina al tie break dove la statunitense prende il sopravvento e chiude sul 7-1. L’inerzia del match è dalla parte dell’americana che nel secondo set dal 1-1 pari in poi infila una serie di 5 games consecutivi e chiude sul 6-1.

Toccherà alla Pennetta adesso vendicare la Knapp nel secondo turno.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com