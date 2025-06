Tennis, Master Indian Wells: sorridono anche la Giorgi e la Pennetta

Nella notte a tinte azzurre di Indian Wells, sono scese in campo anche la Giorgi e la Pennetta nel tabellone femminile: dopo le vittorie di Seppi e Fognini in campo maschile, sono arrivate anche le loro, che portano a 6 il numero di atleti azzurri al terzo turno.

La bella marchigiana, dopo il successo al debutto contro la Petkovic, era attesa da un’altra avversaria ostica: la rumena Cirstea, numero 27 al mondo, nulla ha potuto contro la furia agonistica della Giorgi, che nel primo set dopo aver recuperato sotto 1-3, ha poi avuto la possibilità di servire per il set sul 5-3. Qui però è venuta nuovamente fuori l’avversaria, abile a trascinare il set al tie break, dove però ha prevalso nettamente l’azzurra sul 7-3.

Nel secondo set invece la strada è stata nettamente in discesa: dopo un break della rumena che si è portata avanti 1-3 e servizio, l’azzurra ha recuperato immediatamente e con un parziale di 8 punti a 2 si è portata sul 3-3. Decisivo il settimo gioco, vinto ai vantaggi dall’azzurra, brava poi a tenere il servizio a 0 nel gioco successivo ed a chiudere il match sul 6-3. Al terzo turono adesso l’attende la Sharapova, ma il pronostico non è di quelli già scritti…

Combatte e vince anche Flavia Pennetta, contro la statunitense Townsend, che al primo turno aveva eliminato Karin Knapp: la brindisina parte subito forte e vola sul 4-1 con un break nel quarto gioco, poi gestisce bene il tutto e chiude sul 6-3 il primo set.

La Townsend non molla però e nel secondo parziale va subito avanti 3-0: Flavia è brava a rientrare in partita annullando il break di svantaggio nel nono game e dopo aver annullato due palle set sul 5-6 arriva al tie break, dove però l’avversaria vince nettamente per 7-3.

Nel terzo e decisivo set l’equilibrio si mantiene fino al 2-2, quando la statunitense le strappa il servizio in un momento pericoloso della partita, ma la Pennetta riagguanta subito la parità e piazza un parziale di 3 giochi a 0 per il 6-3 finale.

Prossima sfida all’australiana Stosur, che ha impedito un altro derby azzurro al terzo turno con la Schiavone.

Foto: Sky.it