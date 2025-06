Tennis, Master Indian Wells: Pennetta ultimo baluardo azzurro

La giornata odierna di Indian Wells presenta 6 incontri complessivi tra il tabellone di singolare e doppio in ambito maschile e femminile: aprirà i battenti la sfida tra la cinese Na Li e la slovacca Cibulkova, sfida che sarà seguita con interesse relativo da Flavia Pennetta, ultima rappresentate azzurra al Master 1000.

L’azzurra, opposta alla statunitense Stephens, disputerà il terzo incontro di giornata, con inizio previsto non prima delle ore 23 italiane: in precedenza ci sarà il quarto di finale maschile tra l’ucraino Dolgopolov, giustiziere di Nadal e Fognini ed il canadese Raonic, che ha fatto fuori un altro big come Murray.

Foto: Repubblica