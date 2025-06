Tennis, Master Indian Wells: Pennetta nella storia, è FINALE!

Ormai non ci sono più aggettivi per definire Flavia Pennetta: la brindisina, dopo aver sconfitto la Stephens nei quarti di finale, ha sfatato anche il tabù Li Na, eliminando la cinese in semifinale ed approdando per la prima volta in carriera (prima italiana a riuscire nell’impresa ndr) in finale in un Master 1000.

In un’ora e 49 minuti di battaglia, l’azzurra si è imposta in due set per 7-6 6-3: combattuto il primo set, dove l’equilibrio regna fino al 2-2, poi la Pennetta strappa a 0 il servizio alla cinese, che, però, realizza immediatamente il controbreak. La tensione sale e nessuna delle due giocatrici riesce a mantenere il turno di battuta nei successivi cinque game, con l’azzurra che però potrebbe servire per il set sul 6-5, ma avanti 30-15 si fa poi riprendere dalla Na Li con il set che si trascina al tie break.

Ai vantaggi Flavia si porta sul 6-4, la Na Li accorcia di una lunghezza ma cede poi 7-5 la prima frazione. La cinese però non si scompone e guadagna un break in apertura che sembra capovolgere l’inerzia del match, ma la Pennetta è abile a riportarsi in parità nel quarto game ed a break pareggiati. La brindisina tiene il servizio e si porta sul 4-3. L’ottavo game è quello decisivo: con Flavia che sotto 30-15 infila tre punti consecutivi, vince il gioco e va a servire per il match tenendo il servizio ai vantaggi.

In finale domani affronterà la polacca Agniezska Radwanska, numero 3 del ranking Wta. A proposito di classifica, la Pennetta da lunedì sarà sicuramente la numero 14 al mondo e se dovesse vincere il torneo salirebbe alla posizione numero 12. Un miracolo se si pensa alla posizione numero 166 di appena un anno fa…

Foto: Corriere.it