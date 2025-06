Tennis, Master Indian Wells: out anche la Vinci

Si pensava che la prima vittoria stagionale avesse potuto interrompere la striscia negativa in questo 2014: e invece no, Roberta Vinci, dopo le lacrime post vittoria contro la Keys, è stata eliminata al terzo turno di Indian Wells dall’australiana Casey Dallacqua, numero 78 al mondo e proveniente dalle qualificazioni.

Eppure la gara era iniziata con il verso giusto per la tarantina, che è stata in grado di vincere un primo set caratterizzato da ben 7 break in 10 games: quello decisivo li mette a segno Roberta nell’ottavo e decimo gioco, utili a pareggiare e chiudere il primo set sul 6-4.

Nel secondo set invece l’equilibrio regge fino al 2-2, quando la Dallacqua mette a segno il break che le consentirà di gestire e pareggiare i conti sul 6-4; l’inerzia della partita è dalla parte dell’australiana, che nel terzo e decisivo set strappa subito il servizio alla Vinci e si issa fino al 5-2, poi l’azzurra contro breakka sul 5-3, ma perde nuovamente il servizio nel nono ed ultimo gioco del set che decreta la sua sconfitta per 4-6 6-4 6-3.

Foto: Federtennis