Tennis, Master Indian Wells: oggi occhi su Fognini

Sarà il primo match in programma sul court 2 alle ore 19: Fabio Fognini cerca i quarti di finale ad Indian Wells ed il riscatto contro Dolgopolov, ultimo avversario ad averlo battuto prima di una finale in questo 2014, eccezion fatta per David Ferrer: l’ucraino, reduce dalla vittoria in tre set contro Rafa Nadal, viaggia col vento in poppa ed è l’avversario più scomodo da affrontare in questo momento per il Fogna.

Allo stesso orario ma sul court 1 aprirà i battenti la sfida tra il canadese Milos Raonic ed il britannico Andy Murray, testa di serie numero 5: il vincente affronterà nei quarti uno tra Dolgopolov e Fognini, con l’auspicio che tra domani e dopodomani l’avventura del ligure possa proseguire.

Foto: Sportsillustrated