Tennis, Master Indian Wells: occhi puntati sul derby

Si giocherà presumibilmente nella notte italiana il derby tricolore tra Flavia Pennetta e Camila Giorgi, valido per gli ottavi di finale del Master Series di Indian Wells: le azzurre, reduci dalle imprese della scorsa notte rispettivamente contro Stosur e Sharapova, sono tra le più in forma del torneo.

Nei quarti, la vincitrice dello scontro fratricida, se la vedrà contro la vincente dell’ottavo tra la statunitense Sloane Stephens e la russa Alisa Kleybanova, in programma domani sera: non prima della mezzanotte invece scenderanno in campo le due azzurre, che disputeranno il quarto incontro sul Court 3.

Sempre domani scenderà in campo anche Fabio Fognini, opposto all’ucraino Alexandr Dolgopolov, che ha sconfitto a sorpresa Rafa Nadal al terzo turno in tre set per 6-3 3-6 7-6: per il ligure sarà l’occasione del riscatto dopo la sconfitta di tre settimane fa a Rio de Janeiro.

Foto: Federtennis