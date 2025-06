Tennis, Master Indian Wells: Lorenzi ad un passo dal main draw

Un doppio 6-3 e Paolo Lorenzi conferma l’ottimo stato di forma ed accede al turno decisivo delle qualificazioni del Master Series di Indian Wells.

Nella notte l’azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone delle qualificazioni, ha sconfitto nel primo turno lo spagnolo Adrian Menendez-Mac Eiras; solito copione del match per il senese, che rompe l’equilibrio nel primo set sul 3-3, strappando per la prima volta il servizio all’avversario e proseguendo con una scia di 7 games vinti consecutivamente che lo portano in vantaggio 6-3 3-0, grazie al break nel secondo game del secondo set, nel corso del quale Paolino gestisce il vantaggio e chiude con un altro 6-3.

Questa notte ultimo ostacolo prima del tabellone principale, rappresentato dallo statunitense Micheal Shabaz.

