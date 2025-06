Tennis, Master Indian Wells: l’impresa della Pennetta (VIDEO)

Un’autentica impresa quella di Flavia Pennetta, qualificatasi nella notte per le semifinali di Indian Wells, primo Master 1000 stagionale: l’auspicio di tutti gli italiani è di rivivere un’altra notte magica tra circa 16 ore, quando dovrebbe aver inizio la semifinale contro la cinese Na Li.

Sul centrale infatti la sfida tra la brindisina e la cinese sarà l’ultimo match in programma, dopo la semifinale di doppio maschile che vede in campo Federer e Wawrinka e gli altri due quarti di finale con Djokovic ed Isner favoriti per un posto in semifinale.

Non prima delle 2.30 italiane dovrebbe cominciare la prima semifinale femminile tra la rumena Halep e la polacca Radwanska, con il match della Pennetta programmato non prima delle 4:30 ora italiana.

Nell’attesa della semifinale, riviviamo l’impresa contro la Stephens nei quarti di finale.

https://www.youtube.com/watch?v=Qq_c6uF5OPU

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com

Foto: Tonelli Federtennis