Tennis, Master Indian Wells: la rabbia di Fognini dopo gli errori dei giudici VIDEO

Non l’ha presa affatto bene: era ad inizio secondo set ed in una situazione abbastanza critica che avrebbe potuto complicargli la vita. Fabio Fognini ha polemizzato abbastanza quando avanti 1-0 e 15-30 su servizio Harrison, si è visto annullare dai giudici di sedia e linea, una palla risultata nettamente buona ed invece chiamata fuori: dopo due minuti di stop, il Fogna è comunque riuscito a piazzare il break, annullando nel game successivo tre palle per il contro break.

Ecco il video

https://www.youtube.com/watch?v=PHcdmzfn_Lg

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com

Foto: Gazzetta.it