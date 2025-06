Tennis, Master Indian Wells: la Giorgi avanza nelle qualificazioni

Iniziano nel migliore dei modi le qualificazioni per Camila Giorgi al Master Series di Indian Wells: l’azzurra ha annichilito al primo turno la statunitense Irina Falconi con un doppio 6-1.

Nel primo set Camila vola subito sul 3-0, poi cede un game alla Falconi, ma strappa per la seconda volta il servizio sul 5-1, chiudendo poi tranquillamente 6-1.

Nel secondo set la Giorgi brekka in apertura, tiene servizio a 0 il gioco successivo, così come fa la Falconi: sul 2-1 la statunitense va in rottura prolungata e cede altri 4 games all’azzurra.

Domani nel turno finale sfiderà la 23 enne Madison Brengle, numero 157 del ranking Wta.

