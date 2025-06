Tennis, Master Indian Wells: Flavia, è la tua occasione! (VIDEO)

Non ha mai vinto uno slam e manca da tre anni e mezzo dalla top ten, ma questa notte Flavia Pennetta si gioca la chance più importante della sua carriera: a 32 anni da poco compiuti, la brindisina può alzare al cielo il primo Master 1000 della sua carriera se in finale riuscirà a battere l’ostica Radwanska, numero 3 al mondo.

Per Flavia il percorso fino alla finale è stato brillante: dopo il bye al primo turno, nel secondo ha vendicato la Knapp contro la statunitense Townsend, mentre al terzo turno si è vendicata sulla Stosur che le aveva impedito un altro derby, questa volta contro la Schiavone. Agli ottavi invece lo scontro fratricida è arrivato sul serio, con il successo su Camila Giorgi che le ha spianato la strada verso i quarti di finale, dove con un’altra gran prova di esperienza ha fatto fuori la Stephens, speranza del tennis a stelle e strisce del futuro.

In semifinale la vera prova di maturità contro la cinese Na Li, letteralmente spazzata via nel secondo set dalla verve e dalla grinta della pugliese, che grazie ai suoi colpi da fondo campo ha messo in crisi chiunque quest’anno in California.

Ma tra l’azzurra ed il suo decimo trofeo in carriera c’è l’ostacolo Radwanska, la bella 25 enne polacca di Cracovia, numero 3 al mondo e finalista a Wimbledon 2012: per lei finora un solo set perso nei quarti di finale contro la Jankovic, ma una brillantezza eccezionale come testimonia il doppio 6-0 rifilato alla Cornet negli ottavi: l’avversaria peggiore possibile per l’azzurra, una giocatrice che non fa affidamento sulla potenza da fondo campo o sul servizio ma sull’intelligenza tattica ed un ottimo gioco a rete. Elementi che le sono valse il soprannome “la professoressa” dalle altre tenniste del circuito maggiore.

https://www.youtube.com/watch?v=DiviNEsmGLc

Foto: Sky.it