Tennis, Master Indian Wells: Federer-Djokovic, sfida tra numeri uno

Da una parte Roger Federer che sembra vivere una seconda giovinezza, dall’altra Novak Djokovic che dopo l’eliminazione di Rafa Nadal è diventato il favorito d’obbligo: la finale maschile di Indian Wells 2014, primo Master 1000 stagionale, si presenta con tutti i crismi del grande show.

Per lo svizzero sarà la quinta finale in California, con un bilancio parziale di 4 successi, l’ultimo ottenuto nel 2012; per il serbo invece terza qualificazione all’atto conclusivo con un bilancio di 2 vittorie ed una sconfitta, con l’ultimo successo datato 2011.

Il cammino nel tabellone principale ha visto il serbo eliminare nell’ordine Hanescu, Gonzalez, Cilic, Bennetteau ed Isner, con ben 4 delle sfide terminate al terzo set. Più agevole il percorso de Le Roi Roger contro Mathieu, Tursunov, Haas, Anderson e Dolgopolov, senza perdere nessun set finora e soffrendo soltanto contro il veterano tedesco, battuto al termine di due sofferti tie break.

Ciò che è certo finora è il ritorno dello svizzero in top 5, grazie ai 600 punti già conquistati con la finale, ma la vittoria del torneo potrebbe addirittura fargli scavalcare il connazionale Wawrinka al terzo posto.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com